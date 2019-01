Pablo Motos sorprende en 'El hormiguero' con un cambio de look

S.B.G. Pablo Motos ya nos tiene acostumbrados al look que durante años le ha acompañado programa a programa en 'El hormiguero'. Su camisa blanca y chaqueta negra han marcado su estilo a lo largo de los años que el presentador lleva en antena. Sin embargo este lunes su look se ha visto ligeramente modificado por un par de gafas marrones. El presentador de 'El hormiguero' parece no acostumbrarse a las gafas y de hecho en el programa se las quitó en más de una ocasión.

Muchos espectadores quedaron sorprendidos por este complemento y, horas después, Motos lo aclaró todo en su cuenta de Instagram. A través de un vídeo explicó que recientemente había sido operado de la vista y que lamentablemente uno de los ojos "no ha quedado como queremos". "Tengo que llevar esto tres meses hasta que cicatrice y me vuelven a operar" comentó.

Despidió el video agradeciendo a todos aquellos que se preocuparon por él, "Gracias a todos por preocuparos o por la curiosidad, o lo que sea. Un besito".