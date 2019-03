Telecinco despide a Alba Carrillo tras las duras críticas de su madre a Paolo Vasile

L.T. A Alba Carrillo se la complica la vida. Después de que Thibaut Courtois haya negado que la modelo sea su novia y tener que abandonar sus redes sociales después de recibir miles de insultos y acusaciones de ser la responsable de la mala racha del Real Madrid, puede haberse quedado sin trabajo.

La ex de Feliciano López colaboraba en el programa de Telecinco 'Ya es mediodía' desde hace meses, pero este lunes su ausencia era notable.

Al parecer, el motivo de su despido fulminante sería que su madre, Lucía Pariente, ha cargado duramente contra el responsable de Mediaset, Paolo Vasile, parodiando la campaña de '12 meses, 12 causas' de la cadena para denunciar el "linchamiento" que su hija está recibiendo en 'Sálvame'.

"12 meses 12 QUE...? Señor Vasile, en su cadena mienten acosan y denigran, tiene usted hijas? Porque nietas si se que tiene. Usted peina canas igual que yo. No mienta y no engañe. #DOYLACARAPORMIHIJA. ???????? Jolin con las pizarritas. Hechos son amores y no buenas razones. VERGÜENZA POR TODOS/AS LOS/AS QUE PONGÁIS QUE DEJE EL TRABAJO. Eso no soluciona el problema, esto es social", ha escrito en sus redes sociales la exconcurdsante de 'Supervivientes'