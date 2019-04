Los momentos más embarazosos de los políticos en televisión

C. G. La campaña electoral está a la vuelta de la esquina y con ella se acercan los debates electorales y la multiplicada presencia de políticos en televisión. Porque parece que es en esta época cuando los partidos ven necesaria esa exposición mediática para llegar al ciudadano de a pie.

Pero una sobreexposición mediática puede convertirse en algo contraproducente, especialmente cuando el político no está acostumbrado a los platós ni a los debates electorales. Y es que cualquier patinazo o desliz puede dañar la imagen de los candidatos en un momento clave tal y como ya ha ocurrido otras veces.

Sánchez y el joven con síndrome de Down

Pedro Sánchez se metió en un buen lío durante una visita a La Sexta Noche hace un par de años. En pleno directo, un hombre con síndrome de Down interrogó al presidente. Fue entonces cuando al socialista se le ocurrió pedir al público un aplauso por "lo bien" que el joven había formulado la pregunta. Inmediatamente, la polémica se trasladó a las redes sociales, donde algunos le recordaron que personas con síndrome de Down tienen carreras universitarias.

Rajoy: "No entiendo mi letra"

A principios de 2011, unos meses antes de llegar a la Moncloa, Mariano Rajoy protagonizó uno de los momentos más divertidos que nos ha dejado un político en televisión. El por entonces líder del PP acudió a un programa de Veo 7 pasa ser entrevistado por Pedro J. Ramírez. En medio de la entrevista Rajoy tuvo que contestar a la pregunta de una asistente sobre las medidas para crear empleo. Fue entonces cuando se quedó mirando el papel en el que tomaba notas y, tutibeando, nos dejó una frase que ya ha pasado a la historia: "Es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra".

Los cafés de 80 céntimos de Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero vivió en sus carnes en 2007 otro de los momentos más bochornosos de un político en televisión. El que fuera presidente del Gobierno en aquel entonces acudió al programa 'Tengo una pregunta para usted' de TVE. Uno de los ciudadanos invitados al espacio preguntó a Zapatero por el precio de un café "en la calle", a lo que el socialista contestó muy seguro "80 céntimos". Sobra decir que a la respuesta le sucedieron las risas en el plató.

Rajoy a Sánchez: "Esa es una afirmación Ruiz"

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez protagonizaron un tenso cara a cara durante la campaña de las elecciones generales de 2015. En pleno debate electoral el líder socialista acusó al expresidente de "no ser una persona decente" por no haber dimitido tras el caso Bárcenas. Fue en ese momento cuando Rajoy se puso tenso, saltó con un "hasta ahí hemos llegado" y calificó la afirmación de "ruiz, ruin mezquina y miserable".

Albert Rivera y los niños sirios

Durante la campaña electoral de 2016 Albert Rivera y Pablo Iglesias se vieron las caras en un debate organizado por La Sexta. Mientras hablaba el líder de Podemos, el presidente de Ciudadanos le replicó en un par de ocasiones con un acierto dudoso. Cuando Iglesias pronunció un "a la gente le suena a chino", Rivera replicó: "Por ejemplo, chino, en China hay comunismo". Y cuando dijo "la gente es suficiente madura", el líder de C's volvió a la carga con segundas intenciones sobre Venezuela: "sí, madura...". Pero la cosa no quedó ahí. Al debatir sobre los refugiados, a Rivera le pareció destacable decir que su formación iba a Grecia "a dar abrazos a niños sirios".