Fran Rivera desata la polémica por su comentario sobre el suicidio en Iveco

V. SEDEÑO Fran Rivera se ha convertido este miércoles en 'trending topic' por sus polémicas declaraciones sobre el suicidio de una trabajadora de Iveco, tras la difusión de un vídeo sexual de la misma. El torero, colaborador de 'Espejo Público, ha comentado el tema con sus compañeros de programa y ha sido en ese momento cuando ha realizado las controvertidas palabras. En concreto, Fran Rivera ha explicado que "no es de hombre hacer viral un vídeo así, pero los hombres, y lo digo porque soy hombre, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo".

Por eso, el diestro asegura que "hay una máxima, que se la digo a mi hija mayor, y es que no se pueden mandar vídeos de ese tipo. Ella no es culpable, es una víctima".

Aquí esta el video de Fran Rivera. Que cada uno juzgue por si mismo. pic.twitter.com/2gaO7U6oEM — Luni ?? (@LunitaGH_) 29 de mayo de 2019

Estas palabras de Fran Rivera han saltado rápidamente a las redes sociales, donde los internautas están criticando duramente al torero.

Oír la reflexión de Fran Rivera sobre Iveco y Verónica es lo que faltaba pa'l duro ya. Siempre lo diré "más vale callarse y parecer tonto que abrir la boca y confirmarlo". pic.twitter.com/ry4CGI2Zf7 — JoeBlack (@Adrian__Vega) 29 de mayo de 2019

No, Fran Rivera, te equivocas.

Un hombre sí es capaz de recibir un vídeo sexual y no difundirlo. Pero para ello debes ser eso: un hombre. Que tú seas un machista repugnante y q fomentes la cultura de la violación no significa q el resto sean como tú.pic.twitter.com/1DqFmcoCJH — Helkinss ?? (@HelkinssE) 29 de mayo de 2019

Fran Rivera sobre Iveco: "Los hombres, soy un hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo" MENTIRA. Habla por ti. No hablas por todos los hombres. (Des)aprendamos, eduquémonos, demostremos que ser hombre puede ser otra cosapic.twitter.com/2r2G7JkRCr — Pablo Padilla (@MaesePads) 29 de mayo de 2019

Incluso, Irene Montero, Portavoz de Unidas Podemos, se ha posicionado sobre el tema.