Ortega Cano, tras la muerte de Rocío Jurado: "Quería morirme igual que ella, me dio por beber"

EP / Madrid José Ortega Cano ha abierto las puertas de su casa a Bertín Osborne. La nueva temporada de Mi casa es la tuya se ha estrenado con una entrevista de lo más íntima y especial. El viudo de Rocío Jurado ha hablado, por primera vez, de detalles hasta ahora desconocidos, sobre todo, de cómo afrontó la triste muerte de su mujer el 1 de junio del 2006.

José, tras el fallecimiento de Rocío: "Tuve una época que no coordinaba, me faltaba ella, no veía en qué dedicaba mi tiempo" https://t.co/pfuKsjDdX2 #MiCasaOrtegaCano pic.twitter.com/rs7rsH85Fb — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) September 6, 2019

Una pérdida que llegaba después de luchar incansablemente contra un cáncer de páncreas. Rocío Jurado murió y el mundo se terminó para Ortega Cano: "Quería morirme igual que ella, me dio por beber"[...]"Fue muy difícil adaptarme a estar sin ella. Un día cogí, hice las maletas y me fui con los niños a Sevilla porque era muy duro estar aquí sin ella. Perdí el rumbo de mi vida, me dio por beber. No coordinaba, me faltaba ella".

Una situación de dolor que comparte su hija Gloria Camila. La joven tenía solo diez años cuando perdió a su madre, aún así le tocó madurar apresuradamente para hacer frente a esta difícil situación: "Hasta que no murió mi madre yo no tenía casi uso de razón. Pasaron dos años hasta que me di cuenta de que me faltaba una madre. Yo ocupaba el lugar de mi madre para que mi padre no durmiese solo, porque él se pasaba todo el día llorando. Era una pena andante. Iba con él a eventos para que no fuese solo y ahí me di cuenta de lo que suponían mis padres para el mundo. Nos hicimos uña y carne, para mí mi padre es súper importante".

.@gloriortega1, cuando se enteró de la muerte de su madre con 10 años: "Lo sentí, lloré, pero luego realmente no eres capaz de pensar 'no la voy a ver nunca más'" https://t.co/pfuKsjDdX2 #MiCasaOrtegaCano pic.twitter.com/NuroG1qqBR — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) September 6, 2019

Un episodio de lo más complicado que solo sería el inicio de una mala racha pues, años después, el torero protagonizó un accidente mortal que terminó con la vida de un conductor: "Cuando descubro que se había muerto una persona me quise morir yo diciendo que por qué no me había tocado a mí". Un hecho del que Ortega Cano asegura: "Me arrepentí, pedí perdón a la familia y cumplí mi condena".