El dolor de Christofer al ver a Fani y Rubén en 'La isla de las tentaciones'

Europa Press / Madrid Christofer ha tenido que seguir haciendo frente a la realidad tan cruda que se le presenta en cada hoguera de 'La Isla de las Tentaciones'. Aunque ya se ha filtrado que su relación con Fani continúa después del programa, las imágenes del joven viendo el affaire de su chica son desgarradoras.

"No me afecta su dolor, no lo veo sincero. Creo que no estaba tan enamorada como ella se pensaba o me decía. Se va a dar un golpe muy duro. Si ahora vendría a decirme que soy el hombre de su vida no me lo creería. Me da lástima", ha comentado con dolor Christofer sobre los apasionados besos de su pareja y el concursante.

Un dolor que se ha transformado en auténtica decepción: "Estoy tan decepcionado. Al final y al cabo uno deja de llorar. Ese chico no la va a querer como la he querido yo. No la va a cuidar como la he querido yo. Ella sabrá. El día de mañana se dará cuenta pero yo ya no estaré. Se va a dar un golpe muy duro. Es una persona que ya ha acabado en mi vida".

Aún así, Christofer ha reconocido que sigue amando a su chica: "Por mucho que duela el golpe lo acabas encajando. A lo mejor puedo perdonarla. Es la mujer de mi vida y todavía la sigo queriendo".