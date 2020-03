María Teresa Campos pide volver a la televisión

EP / Madrid Aunque durante muchísimo tiempo se ha especulado con que había una tensa relación entre Ana Rosa Quintana y María Teresa Campos, a las que se considera como las "reinas de las mañana", con motivo del 30 aniversario de Telecinco la veterana presentado ha visitado el plató de El Programa de Ana Rosa, reencontrándose así las compañeros en directo.

"No podía faltar María Teresa Campos", ha defendido Ana Rosa dando la bienvenida a la matriarca de las Campos, asegurando que: "cambió las mañanas de la televisión, combinando información y entretenimiento", a lo que Teresa ha respondido con un sentido "Gracias", recordando su paso al frente del magazine matinal Día a Día, que presentó desde 1996 hasta 20004.

"Me sentía periodista y artista, mi madre me decía que yo me había equivocado en la carrera, pero al tener muchas horas yo podía hacer lo que quisiera", ha explicado sobre las diferentes secciones de uno de los programas más míticos de la televisión. Del último día en el programa ha recordado: "Estuve aquí después de 8 años, que me fui sin quererme ir, pero las cosas sucedieron de una manera que me fui, y tan mal estaba yo que en el mesa del debate político me levante al baño porque sentía que tenia algo y era un herpes".

Repasando su carrera en televisión, María Teresa ha bromeado con que: "La gente se cree que soy muy lista, pero soy tonta, porque yo tenía que haber invertido o tener alguna participación en televisión".

También ha recordado algunas de las secciones más divertidas: "Me gustaba hacer el tendedero que hacía con Rocío, que nos reíamos mucho, pero me reconfortó mucho hacer la mesa política, aquí vine y me dejaron hacer lo que quiera y me he sentido muy libre", ha reconocido. En cuanto al hecho de si le falto entrevistar a Felipe Gonzalez, ha declarado que "Ahora como está muy raro, me da igual".

María Teresa también ha recordado a alguno de los compañeros que ya no están y que han marcado su carrera, como es el caso de Paco Valladares: "Que era mi marido y la gente se creía que era de verdad". Además, ha aprovechado para dar las gracias a Pedro Piqueras: "que es un gran compañero y gran amigo".

En cuanto a proyectos profesionales de futuro ha declarado: "Mientras que no se firman no son nada, tengo dos cosas que me gustan y esta es una semana importante, porque una está para hacer lo que le gusta y yo no me retiro porque a mi me llena la vida tener algo que hacer y yo desde los 15 años he hecho cosas y si me siento en un sofá aunque no salga me da el coronavirus", ha bromeado, manifestando sus ganas de continuar en televisión: "Quiero una cosita que me guste y me ayude a pagar el alquiler".

En cuanto a cómo se encuentra y cómo es su vida actual, más alejada de la televisión, confiesa: "Ahora la vida un poco rara porque es imposible no cerrar los ojos y pensar en lo que me ha pasado. Empiezo a desayunar cuando empiezas tú, pero me despierto a las 6 y cojo la tablet".

Haciendo referencia a Edmundo Arrocet, los colaboradores le han preguntado por los coches que continúan en su casa. "A mí eso no me preocupa porque están en el garaje, que me los encontré un día porque fui a enseñar la casa", asegura.

En cuanto a la posibilidad de retirarse en su tierra natal, ha declarado: "Me duele Málaga, porque de Málaga soy yo y es de todos los malagueños y los visitantes y a veces el corazón me duele". Unas declaraciones que los colaboradores han atribuido a que Edmundo se haya instalado en la ciudad andaluza, aunque María Teresa ha sentenciado: "No sé a quien te refieres".

"Teresa es una de las grandes, las mañanas han cambiado desde hace 25 años y tu eres protagonista de eso", ha sentenciado Ana Rosa, alabando a su compañera, que le ha respondido: "Ana te quiero, te respeto y te admiro y te agradezco que me hayas llamado". "Yo te admiro y todos hemos aprendido de ti", terminaba la presentadora.