Antonio Montero, sobre Lydia Lozano: "Llora porque sabe el ridículo que hizo"

EP / Madrid La guerra entre Antonio Montero y Lydia Lozano parece no tener fin. Todo surgió el pasado lunes cuando Kiko Hernández volvió a 'Sálvame' y aseguró que se iban a emitir las imágenes íntegras del polígrafo que se hizo Lydia en 2005 por el tema Ylenia.

Tras los ataques de Antonio Montero diciendo que la periodista solo sabe victimizarse, Lozano tiró de la manta y aseguró que el paparazzi le ofreció ir a medias con todo el tema de la hija de Albano y Romina.

Ahora, Antonio Montero se ha sometido a un polígrafo para descubrir quién dice la verdad, algo que ha dejado por los suelos a Lydia: "Ella vio unas cosas por Internet, recibió unas llamadas y dijo 'vale'. Ningún periodista con esa información se lo dice a Albano en su cara. Llora porque sabe el ridículo que hizo, no le ha pasado factura porque sigue aquí. En su día cuando se lo dice a Albano es muy ligera, le importa un huevo, se lo toma a cachondeo".

Además, Montero asegura que Lydia Lozano ganó mucho dinero con este tema: "Eso le pone en el candelero y se tira un año en la cadena haciendo cosas, se ganó muchísimo dinero a costa de eso, fue su época dorada en la prensa. Lydia se lo debe a la cadena, y más sabiendo la cadena que eso era mentira. Le estaba llamando a Albano gilipollas en la cara".

Unas declaraciones a las que Lydia ha contestado rotunda: "Primero no me gusta nada el tono. Mira chaval yo tenía un contrato, estaba fija en 'A tu lado', yo no iba un día más para hablar de este tema".

Un multipoli que se podrá ver esta noche y en el que Montero no duda en apuntar directamente a la periodista: "A Lydia la conozco muy bien, a veces tiene esas fantasías de que conoce a gente y no es verdad. Dijo que había cenado con Eugenia martínez de Irujo y no es verdad, llamó y dijo que era mentira, que no había cenado con ella en su vida. Como la Patiño cuando dijo que se iba a separar Jesulín".