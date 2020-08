La respuesta viral de un joven sobre las medidas para prevenir el coronavirus

M.G. Cada comunidad autónoma está tomando diferentes medidas para evitar nuevos rebrotes por coronavirus, una pandemia que ha dejado en España alrededor de 30.000 muertos desde que se decretó el Estado de alarma en marzo.

En el caso del País Vasco, en Estado de emergencia desde el lunes, el Gobierno ha impuesto nuevas reglas de carácter restrictivo para evitar los contactos personales. Una de estas normas tiene que ver con las reuniones en espacios públicos, que no pueden ser de más de diez personas.

ETB, la cadena pública vasca, ha salido a la calle para preguntar qué opinaba la gente sobre esta recomendación recogida en el Boletín Oficial del País Vasco. La mayor parte de las respuestas fueron positivas, todo lo que sea necesario para evitar nuevos confinamientos, pero la contestación de un joven fue lo que causó sensación en las redes sociales. Y es que, con la mascarilla mal puesta, el chico ha valorado así la medida tomada por el Gobierno vasco: "A mí no me importa, yo no tengo diez amigos".