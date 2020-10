Raquel Sánchez Silva y su emotiva despedida en 'Masterchef Celebrity'

M.C. / Madrid El último programa de 'Masterchef Celebrity' ha estado marcado por la expulsión de la presentadora de 'Maestros de la costura', Raquel Sánchez Silva. Una despedida entre lágrimas y con palabras de agradecimiento al programa y a sus compañeros fueron el epicentro de la nueva entrega, en la que también hubo un acercamiento entre Celia Villalobos y Yolanda Ramos.

Tras presentar resultados más que ajustados en las pruebas de eliminación, la conocida periodista se enfrentó a Raquel Meroño y Josie en el reto final, en el que tuvieron que replicar un plato de huevo en baja temperatura con patatas y jamón serrano creado por uno de los jueces: Jordi Cruz.

Raquel Sánchez Silva fue la que más fallos acumuló en comparación con sus compañeros y, muy emocionada, dejó su delantal sobre su mesa. En una alusión directa a su papel como presentadora de 'Maestros de la costura' comentó: que "ahora voy a poder entender mucho mejor a los concursantes. Estoy muy acostumbrada a las críticas, las vuestras me han dolido por querer hacerlo mejor, pero no porque me las tome mal. Las vuestras han sido preciosas".

Raquel... Sánchez Silva. Hoy despedimos con mucha pena a @raqsanchezsilva de las cocinas de #MCCelebrity 5. Gracias por tu esfuerzo y dedicación aspirante https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/eGdClE0aKa — MasterChef (@MasterChef_es) October 6, 2020

Josie, en un alarde de compañerismo, no dudó en afirmar que su compañera "lo ha dado todo" entre lágrimas después de conocer que era la última expulsada.

Por su parte, la presentadora no dudó en dirigirse a sus compañeros y al programa en su emotiva despedida. "Solo puedo daros las gracias por haberme acogido. Ha sido una oportunidad increíble. Volvería empezar en todas las ediciones. Me he sentido fenomenal y lo más duro es separarse de ellos".