Las 10 series que deberías de ver antes de que acabe el año

C. G. Este 2018 ha sido un gran año para la televisión. Series como 'Heridas abiertas', 'The terror' o 'La maldición de Hill House' han sido algunas de más populares de los últimos meses, pero no las únicas. La temporada seriéfila nos ha dejado también estrenos de lo más rompedores, ficciones centradas en el colectivo LGTBI o thrillers que te mantendrán en tensión durante todos los capítulos.Estos son los títulos más memorables que hemos visto este año y que podrás ver de una sentada:

'Heridas abiertas'

Jean-Marc Vallée ('Big Little Lies') fue el encargado de dirigir la aclamada adaptación de la novela homónima de Gillian Flynn. En 'Heridas Abiertas' Amy Adams da a vida a Camille, una periodista que tras pasar un tiempo en un psiquiátrico vuelve a su pueblo natal para cubrir el asesinato de dos jóvenes. Ocho episodios en los que la protagonista tendrá que enfrentarse contra los demonios de su pasado.

'Killing Eve'

Eve Polastri (Sandra Oh), una agente de la inteligencia británica subestimadas por sus superiores se obsesiona con Villanelle (Jodie Comer), una famosa asesina psicópata a la que debe dar caza y la que a su vez se obsesiona con la agente. En un año clave para la mujer en Hollywood, estas dos actrices protagonizan este thriller cargado de humor negro, que ya ha sido renovado para una segunda temporada.

'La peste'

Alberto Rodríguez y Rafael Cobos crearon la primera gran apuesta de Movistar+ para este 2018. Pese a las críticas por su rigor histórico y su acento, la serie protagonizada por Paco León es un thriller más que recomendable que sirve además para hacer un retrato de la Sevilla del siglo XVI.

'The Terror'

HBO convirtió en serie la desaparición de dos barcos de la marina británica en el siglo XIX. El HMS Terror y el HMS Erebus partieron en busca de una nueva ruta comercial a través del Ártico con 129 tripulantes a bordo. Los buques quedaron atrapados en el hielo cerca de la isla Rey Guillermo, en el ártico canadiense, y todos los hombres murieron de a causa de neumonía, tuberculosis o por envenenamiento por plomo (proveniente de las latas en conservas). La ficción de la HBO aprovecha la leyenda negra en torno a esa desaparición para crear un relato claustrofóbico, en el que los tripulantes deberán sobrevivir a las duras condiciones climáticas y a lo sobrenatural.

'La maldición de Hill House'

El último gran éxito de Netflix ha hecho resurgir el género de terror. 'La maldición de Hill House' gira en torno a unos hermanos que se ven forzados a volver a la casa en la que crecieron, convertida ahora en la mansión encantada más famosa del país, para hacer frente a una tragedia familiar. Aunque las escenas de miedo y los sustos siguen tirando de clichés, la serie se ha aupado como una de las más aclamadas del año gracias a sus giros de guion y sus dramas familiares.

'Pose'

Actores del colectivo LGTBI y de color dan vida a los protagonistas de este drama ambientado en el mundo del 'ball culture' de Harlem en los años 80. La serie creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk, que ya ha sido renovada para una segunda temporada, narra las historias de unos personajes que vivieron una época marcada por la pobreza, el SIDA, el racimo, pero también el glamour.

'Patrick Melrose'

Benedict Cumberbatch nos regala una de las mejores actuaciones de su carrera en esta miniserie británica. El actor da vida a Patrick Melrose en la adaptación de las novelas semiautobiográficas de Edward St. Aubyn. Las adicciones, los problemas familiares o los abusos sufridos por el problemático protagonista ofrecen una mirada satírica de la aristocracia y la vida millonaria.

'El asesinato de Gianni Versace'

Penélope Cruz consiguió su primera nominación a los Emmy gracias a su papel de Donatella Versace en esta serie, que en realidad es la segunda temporada de 'American Crime Story'. La historia se centra en los crímenes de Andrew Cunanan (interpretado por un gran Darren Criss), un asesino en serie que acabó con la vida del diseñador y con las de otros homosexuales.

'Homecoming'

Sam Esmail, creador de 'Mr. Robot', dirige a Julia Roberts en su primera andadura por la pequeña pantalla como protagonista. Heidi Bergman es una trabajadora social que ayuda a soldados en la instalación Homecoming. Los misterios que rodean a este misterioso complejo militar dan lugar a unos de los mejores thrillers políticos del año.

'Mosaic'

Steven Soderbergh se ha animado al mundo televisivo y, tras la producción de 'Godless', se pone detrás de las cámaras para dirigir a Sharon Stone en esta miniserie de seis capítulos. Ella da vida a una autora de libros infantiles que es asesinada: de la resolución de este misterio se ocupará toda la serie. En Estados Unidos se ha lanzado además una aplicación para seguir la producción desde distintos puntos de vista, a lo 'Elige tu propia aventura'.

'Altered Carbon'

Si eres fan de la ciencia ficción es posible que ya hayas visto 'Altered Carbon', una de las primeras series que llegó este año. Si todavía no lo has hecho, no debes perderte esta serie futurista en la que la conciencia humana puede traspasarse de un cuerpo a otro.