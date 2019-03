Las 7 series que no puedes perderte esta primavera

A.G. Los adictos a las series de todo el mundo tienen una fecha marcada en rojo en sus calendarios: 14 de abril, día en el que se estrenará la octava y última temporada de 'Juego de Tronos', momento que sus fans llevan tiempo esperando. Pero la ficción basada en la serie de novelas 'Canción de Hielo y Fuego' no es la única opción para esta primavera. Aquí presentamos una lista con las ocho series que no te puedes perder estos meses.

'Juego de Tronos'

Ya la hemos mencionado, y es que probablemente sea el estreno televisivo más esperado del 2019. La serie basada en las novelas de George R. R. Martin vivirá su final con una tanda de seis episodios, más largos de lo habitual, en los que no arriesgamos al aventurar que el autor se 'cargará' a más de un personaje importante. Los aficionados de 'Juego de Tronos' ya han empezado con sus cábalas, veremos quién consigue adivinar el final de la inevitable guerra contra las hordas del Rey de la Noche.

'Miracle Workers'

Esta nueva serie, que se estrena a finales de marzo, está dirigida por Simon Rich, el hombre detrás de 'Man seeking woman', y presenta una historia ambientada en el Cielo, un Cielo diferente al que imaginamos tradicionalmente, con un Dios pasota encarnado por el gran Steve Buscemi. La ficción cuenta también con Daniel Radcliffe y Geraldine Viswanathan, dos ángeles que intentarán salvar el mundo.

'Turn up Charlie'

La nueva apuesta de Netflix ofrece una versión diferente de Idris Elba, que hace un papel de perdedor en esta comedia británica. Su personaje, Charlie, es un DJ venido a menos que, para ganarse la vida, acaba aceptando actuar en el cumpleaños de la malcriada hija de su mejor amigo. En una comedia crítica hacia la mala gestión del éxito, que muestra también el significado de la amistad, Elba hace un gran papel y está acompañado por un plantel de buenos intérpretes. Para no perdérsela.

'What we do in the shadows'

Una de las series más divertidas de 2019. Esta serie cómica sobre vampiros a cargo de Taika Waititi -que dirigió 'Thor: Ragnarok'- y Jermaine Clement, está basada en el falso documental del mismo nombre que ambos estrenaron en 2013. Cuenta la historia de unos vampiros que viven en la Nueva York actual, haciendo sus vidas mientras tratan de controlar el mundo, beber sangre humana y tratar de no volverse locos aguantando a su compañero de piso, Colin. Promete muchas risas.

'The Act'

Esta miniserie, protagonizada por Patricia Arquette y Joey King, está basada en la historia de Dee Dee y Gypsy Rose Blanchard, madre e hija que construyeron una vida de mentiras y abusos. Dee Dee, la madre, hace aparecer a su hija Gypsy como una persona muy enferma y discapacitada de cara al exterior, y se dedica a someterla a tratamientos innecesarios y dolorosos y a recaudar donaciones de caridad. La historia real ya se contó en el documental de 2017 'Mommy Dead and Dearest', y esta nueva serie promete hacer un retrato fiel y crudo de la historia de estas dos mujeres.

'Love, death + robots'

Netflix estrena este proyecto a cargo de David Ficher y Tim Miller, cineastas con una trayectoria contrastada, que ofrece una serie de cortos animados con temática para adultos. Las series de animación para mayores, como 'Padre de Familia' o 'Paradise Police', vienen siendo una apuesta de la plataforma, por lo que se trata de una apuesta casi segura. Se trata de 18 cortos, cada uno dirigido por un director distinto, con temáticas futuristas y muy diversas, que van desde la aparición de arañas alienígenas hasta robots cazarrecompensas.

'Special'

Ryan O'Connell, el hombre que escribió 'Will y Grace', protagoniza esta comedia de Netflix acerca un hombre con esclerosis múltiple, producida por el actor Jim Parsons, famoso por su papel de Sheldon Cooper en 'Big Bang'. La serie está basada en unas memorias del propio protagonista, publicadas en 2015 con el nombre 'Soy especial: Y otras mentiras que nos decimos a nosotros mismos". En la ficción, O'Connell es un hombre homosexual que aún vive con su madre, y que trata de esconder, sobre todo en su nuevo trabajo como escritor, que está desarrollando una enfermedad terrible como es la esclerosis múltiple. 'Special' promete sacar unas risas al espectador, pero también tocará nuestra fibra sensible al tratar con naturalidad temas delicados como la enfermedad.