Las series perfectas para mejorar tu inglés según tu nivel

G.T En ocasiones, cuando gozamos de nuestro tiempo de ocio, nos entra un sentimiento de culpabilidad por no aprovechar esos momentos para algo más educativo o productivo. ¡Pero fusionar las dos finalidades en un solo ejercicio es posible y satisfactorio!

Se trata de empezar a ver nuestras series favoritas en inglés. De este modo, mientras estamos disfrutando de la trama estaremos haciendo oído y adquiriendo nuevo vocabulario, mejorando la gramática y la pronunciación. Y todo esto, sin moverse del sofá y de una forma divertida.

Hay que desterrar el viejo método del lápiz y el papel para aprender un idioma. Los países de habla no inglesa en los que las series se emiten en versión original subtitulada tienen mejor nivel de inglés que otros países que lo doblan. Así lo recoge un estudio publicado en diciembre pasado en 'Journal of Economic Behavior and Organization'.

Eso sí, debemos elegir una serie u otra en función de nuestro nivel de inglés. En TicBeat han elaborado un listado para guiarnos a la hora de decantarnos por una producción u otra.

Nivel bajo de inglés

Debemos buscar series con diálogos simples y pronunciaciones claras para que seguir el hilo sea factible. 'Vikings', 'Jane the Virgin', 'Gotham' u 'Ozark' son las mejores recomendaciones ya que o bien son series de acción, o bien sus protagonistas no son anglosajones, y eso permite que la comprensión en inglés sea más sencilla.

Nivel intermedio de inglés

Para un nivel intermedio de inglés podemos optar por series como 'Friends' que es perfecta para aprender un lenguaje coloquial y conocemos sus diálogos de memoria. Otras recomendaciones son otras sitcoms como 'Modern Family' o series como 'The Simpson', en la que los personajes son siempre los mismos y podemos apreciar sus particularidades lingüísticas.

'House of Cards' es perfecta para ampliar el vocabulario ya que utiliza muchos términos políticos. 'Downtown Abbey' o 'The Crown', también son muy recomendables en este nivel ya que ambas tienen un inglés muy pulcro y formal.

Otras series idóneas un conocimienot intermedio de inglés son 'Stranger Things' con mucho argot de los 80 y 'New Girl', algo coloquial y fácil de seguir.

Nivel alto de inglés

Cuando el dominio del idioma es alto, los expertos recomiendan series con más giros en el argumento y tramas enrevesadas como 'Sherlock', 'Peaky Blinders', o 'Orange is the New Black'.

En la primera, por ejemplo, los personajes hablan a gran velocidad y la terminología que utilizan no es nada fácil. El acento en 'Peaky Blinders' es sólo apto para oídos experimentados y en la producción carcelaria de Netflix, la jerga y los acentos que utilizan las presas de la serie son complicados de entender si no eres un experto en el idioma. Otras series recomendadas para eruditos de la lengua de Shakespeare son 'Juego de Tronos', 'Sense 8' o 'Derek'.