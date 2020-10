Los policías hablan sobre la serie 'Antidisturbios': "Si le gusta a Rufián, ponte en lo peor"

Luis Rendueles, Vanesa Lozano / Madrid "Si le gusta a Gabriel Rufián, ponte en lo peor". Es la opinión de un veterano uipero (agente de las UIP o antidisturbios) de la Policía Nacional sobre la polémica con la serie 'Antidisturbios'. Hace alusión al tuit del político de Esquerra Republicana en el que recomienda verla y asegura que es "de lo mejor en series que he visto nunca", al tiempo que afirma que "no es una serie, es un documental".

Vista la 1a temporada de Antidisturbios. 1) No es una serie, es un documental. 2) Id más allá del título y de la temática aparente. 3) Es de lo mejor en series q he visto nunca. 4) Todas y todos están muy bien pero lo de @vickyluengo es superlativo. 5) Hay que verla sí o sí. pic.twitter.com/ILz0ihyY5W — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 17, 2020

Otro subinspector de antidisturbios, que hace un año participó en el despliegue contra las protestas de la plaza Urquinaona de Barcelona, cree que algunos aspectos de la serie pueden "hacer daño". "Nosotros estamos todo el día en la calle, hace un año en Barcelona vi el odio en los ojos de muchas personas. No creo que sea muy prudente que se expliquen nuestros protocolos y formas de trabajar en una serie".

Guiones supervisados

La decena de policías antidisturbios consultados por El Periódico de Catalunya creen que la serie "está muy bien lograda y ambientada formalmente", en palabras de uno de ellos. De hecho, Rodrigo Sorogoyen, el director, contó con la colaboración de integrantes de las UIP. Y los guiones, al menos, unos borradores, fueron supervisados por integrantes de la Policía Nacional, según confirmaron a este periódico. Un subinspector añade que "el Puma 93 existe y es un equipo real de UIP de la Policía que está en la calle. En la serie salen hasta sus números de identificación reales".

Otro veterano uipero, que trabaja en Cataluña, explica que "se trata de una ficción y en muchos sentidos no refleja la realidad, igual que aquella serie Periodistas no reflejaba, supongo, lo que es una redacción de un periódico". Concluye que "la imagen que traslada de nosotros no es buena. Llevo más de 15 años en la unidad y nunca he visto una bandera ni una pegatina franquista en ninguna furgoneta, como se ve en uno de los capítulos".

Lo que ha molestado a los uiperos es el tratamiento de los personajes principales: los seis integrantes de un equipo, llamado Puma 93, que participan en el deshaucio de una corrala en Madrid que termina en tragedia. "Uno toma cocaína, el otro le da a la marihuana, un tercero es un desequilibrado... No hay ni uno normal", subrayan. Y afirman que esos casos son una minoría absoluta, un porcentaje muy pequeño entre los 2.400 antidisturbios del Cuerpo, el mismo que puede haber en otros colectivos.

"Una basura"

'Antidistubios' ha levantado ampollas entre los sindicatos de la policía. Los tres sindicatos mayoritarios, JUPOL (Justicia Policial), el SUP (Sindicato Unificado de Policía) y la CEP (Confederación Española de Policía) han criticado duramente a la serie. Desde el primero de ellos califican a la ficción de "auténtica basura que mancha la imagen de la UIP (Unidad de Intervención Policial) y de los profesionales que componen una unidad de élite de la Policía Nacional".

Su portavoz, Pablo Pérez, asegura, en declaraciones al El Periódico de Catalunya, que la serie "ha ofendido a casi todos los compañeros" de UIP: "No hay por dónde cogerla. Quien conoce cómo funcionan este tipo de unidades sabe que los agentes que forman parte de ella no solo no son drogadictos ni violentos, sino todo lo contrario. Los compañeros de las UIP son súper sanos, llevan dietas estrictas, van al gimnasio, se cuidan mucho, no beben alcohol".

El ejemplo de Cataluña

Pérez añade: "Las UIP están entrenadas para tratar de evitar el enfrentamiento. Los compañeros de esta unidad solo actúan cuando no les queda otro remedio. El mejor ejemplo es lo que ocurrió en Cataluña, donde los agentes aguantaron carros y carretas antes de intervenir, solo realizando labores de contención hasta que fueron atacados y la situación ya se hizo insostenible".

Por su parte, el SUP asegura que la ficción está "muy alejada de la realidad" y enumeran que los trabajadores de la UIP "son personas normales" y "defensores del orden institucional". Además, desde el sindicato unificado muestran su apoyo a la UIP como "unidad de élite de la Policía Nacional reconocida internacionalmente".

En cuanto a la CEP, ha enviado un escrito a la Dirección General de la Policía exigiendo que se investigue quién dio los permisos para rodar la serie en instalaciones policiales y autorizó que funcionarios policiales asesoraran a los guionistas y el director. En su opinión, Antidisturbios presenta a los policías como "violentos, inestables y con adicciones a las drogas".

Otras fuentes de Policía Nacional insistieron en que 'Antidistubios' es "una serie de ficción, no un documental". Y explicaron que hay cientos de series en Estados Unidos sobre policías corruptos y hasta presidentes de gobierno asesinos, en alusión a 'House of Cards'. "Puede haber compañeros a los que no les guste la serie, como a mí no me gusta 'La Isla de las Tentaciones'. Basta con no verlas", añaden.