Ricardo Gómez: "El recuerdo de 'Cuéntame' es fantástico, para Juan Echanove también"

A.M.P./ L.T Carlos Alcántara se despide de 'Cuéntame' y se marcha con su tío Miguel, quién falleció de un infarto, a trabajar encima de un escenario. Este final alternativo al de la serie más longeva de la televisión española es además una realidad. Juan Echanove y Ricardo Gómez están de gira por toda España con ‘Rojo’, una obra galardonada con seis premios Tony, en la que Mark Rothko, uno de los grandes representantes del llamado Expresionismo Abstracto, se enfrenta a su mayor reto profesional y su peor dilema ético: pintar una serie de murales, extraordinariamente bien pagados, para decorar el elitista restaurante Four Seasons de Nueva York.

Juan, ¿por qué contaste con Ricardo Gómez para hacer ‘Rojo’?

R: No, de eso nada, a mi Juan no me metió, ya había un director (Gerardo Vera) que al final no pudo dirigir la obra que ya me quería a mí, nada de que me colocase…

J: ¡En fin, yo me voy a callar….!

A Ricardo le has visto literalmente crecer en ‘Cuéntame’. ¿Qué recuerdos os queda de la serie?

R: Te contesto yo por los dos. El recuerdo es fantástico. El de Juan también. Son muchos años de nuestras vidas. Es una grandísima serie. A mi me ha permitido descubrir una profesión, crecer profesionalmente y como persona, ya que empecé a trabajar en ella con 7 años. Le estaré eternamente agradecido pero la vida son etapas que hay que completar y ahora toca pasar a la siguiente para seguir creciendo y mejorar.

J: No soy ni maestro ni jefe, soy su director y su compañero. Es decir, Ricardo por contrato tiene la obligación de hacerme caso pero … ¡Ricardo contesta tú que te han preguntado a ti!R: No le prefiero, ni antes ni ahora, jaja (bromea). Le prefiero en casa que es cuando más me gusta. Cuando me invita a comer y descorcha una buena botella de vino y charlamos.J: ¡Disfruta porque no te voy a volver a invitar!. Ahora mismo podías haber quedado muy bien diciendo … estoy delante de un talento creador sin límites. Es un tipo generoso, estupendo, etc. pero ahora resulta que solo te caigo bien porque te hago macarrones…

¿Cuál ha sido para vosotros la noticia del año?

J: El partido republicano americano pierde la mayoría en el Congreso. Trump comienza a tener problemas.

R: Zidane deja el Real Madrid y Ricardo Gómez ‘Cuéntame’ en la misma semana (ríe).