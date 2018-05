Telefónica integrará Netflix en su plataforma

EP / Madrid Netflix y Telefónica han anunciado este jueves un acuerdo global para integrar los servicios y contenidos de Netflix en las plataformas de vídeo y televisión de Telefónica en Europa y en América Latina, que en el caso de España está previsto se produzca a finales de 2018.

En un comunicado, las empresas precisan que cada país anunciará los detalles comerciales del acuerdo a medida que se vayan realizando los lanzamientos a nivel local y detalla que los primeros lanzamientos en América Latina se anunciarán "en las próximas semanas".

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha afirmado que este acuerdo supone "un gran paso adelante en la apuesta de Telefónica por la innovación abierta y la colaboración con compañías líder de todo el mundo".

